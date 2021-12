Arsenal : Mikel Arteta évite le dossier Pierre-Emerick Aubameyang

A l'occasion du Boxing Day, Arsenal n'a pas fait dans la demi-mesure ce dimanche. Larges vainqueurs de Norwich (5-0), les Gunners ont ainsi conforté leur quatrième place de Premier League avant de défier Wolverhampton dès mardi, à 13h30. Une victoire acquise sans le talent d'un certain Pierre-Emerick Aubameyang. Absent de la feuille de match, l'international gabonais n'a pas participé au festival offensif des hommes de Mikel Arteta. Une mauvaise habitude pour la cinquième fois de suite désormais. Interrogé à l'issue de la rencontre sur le cas de son attaquant, Mikel Arteta est cependant resté très vague quant à la situation de l'ancien stéphanois.

«Il n'a pas été sélectionné pour le match d'aujourd'hui. Nous allons le prendre match par match. C'était la décision», a simplement réagi le coach des Gunners devant les micros de la BBC. À noter par ailleurs qu'Aubameyang, qui a disputé son dernier match en entrant en toute fin de rencontre face à Everton le 6 décembre dernier (1-2), ne participe d'ores et déjà plus aux séances collectives. Reste maintenant à savoir si le Gabonais pourra profiter d'un potentiel turn-over face au Wolves pour retrouver du temps de jeu. Une chose est sûre, il aura l’occasion de retrouver les terrains avec son pays, puisqu’il a été sélectionné pour disputer la CAN (9 janvier-6 février) avec le Gabon.