Un combat de boxe va être organisé entre Sergio Ramos et Andrew Tate

S’il n’a pas encore annoncé officiellement la fin de sa carrière de footballeur, Sergio Ramos (39 ans) ne manque pas de projets. Prêt à racheter le club du Séville FC, l’ancien capitaine du Real Madrid, et plus récemment ancien défenseur central au CF Monterrey, se consacre intensément à une autre passion de longue date : la boxe. Sans club depuis la fin de son aventure en décembre dernier avec la formation sud-américaine, le champion du monde espagnol aux allures de soldat aurait déjà trouvé son premier adversaire sur un ring. Selon le compte spécialisé Moslee, Sergio Ramos devrait affronter Andrew Tate, une figure des réseaux sociaux, lors d’un combat professionnel en six rounds, prévu au Qatar.

D’après ces informations, reprises par plusieurs médias espagnols, le combat serait organisé par Misfits Boxing et programmé pour le 22 août prochain. Sergio Ramos aurait même paraphé un contrat comprenant deux affrontements avec la structure britannique. Si elle venait à être confirmée, cette affiche ferait sans doute polémique en raison du profil de l’adversaire. Né aux États-Unis d’un père américain et d’une mère britannique, Andrew Tate est un ancien kickboxeur professionnel. Banni du réseau social Instagram ou encore de TikTok pour des propos jugés misogynes, il est également poursuivi pour viol. Ce n’est pas tout puisqu’il a par ailleurs effectué un trafic d’êtres humains. Cette confrontation pourrait donc avoir de nombreuses répercussions.