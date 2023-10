Liga : le Séville FC arrache le point du match nul à Cadix

Suite de la 11e journée de la Liga, avec un derby andalou entre deux équipes en difficulté en championnat. En effet, Cadix et Séville n’avaient toujours pas connu le goût de la victoire en octobre et espéraient se relancer dans cette confrontation directe. Les locaux débutaient parfaitement la rencontre avec l’ouverture du score de Chris Ramos très tôt en première période (1-0, 8e), avant de voir son compère en attaque Darwin Machis faire le break avant la première demi-heure (2-0, 28e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 13 Séville 9 9 1 2 3 4 14 13 17 Cadix 9 10 -6 2 3 5 8 14

C’était sans compter sur l’abnégation des Blanquirrojos, qui revenaient d’abord au tableau d’affichage grâce à Lucas Ocampos (2-1, 32e), cinq minutes après un but refusé à l’ancien Madrilène et Parisien Sergio Ramos. Habitué des frappes puissantes, Ivan Rakitic utilisait son arme fatale pour remettre les deux formations à égalité (2-2, 60e). Le score ne changeait plus (2-2) : un partage de points qui n’arrange pas Séville, bloqué à la 13e place du classement de la Liga, mais qui convient à Cadix, qui gagne trois places, revenant à égalité avec son adversaire du soir.