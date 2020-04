David Trezeguet juge les qualités d'entraîneur de Thierry Henry

Confiné à Madrid, où il était arrivé le 27 février pour y suivre une formation de directeur sportif, David Trezeguet, 42 ans, devrait pouvoir regagner sa ville de Turin, ce jeudi. Avant de décoller, l'ancien attaquant des Bleus et de la Vieille Dame s'est livré au Parisien. Il a en profité pour évoquer la jeune carrière de coach de son ancien partenaire à l'AS Monaco et en équipe de France, Thierry Henry, et notamment ses débuts difficiles à Monaco et sa décision de rejoindre Montréal pour tenter de rebondir.

«Il n'était pas préparé, sans doute, à connaître une aventure aussi brève à Monaco. Tout s'est arrêté assez brutalement. Ç'a été, j'imagine, un moment délicat pour lui. Il a, très vite, éprouvé le besoin de repartir pour un nouveau projet. Dans un championnat moins exposé, il devrait pouvoir démontrer ses qualités. La trajectoire d'un coach est jalonnée de passages plus ou moins compliqués. À 42 ans, avec son vécu incomparable, « Titi » a, j'en demeure convaincu, le potentiel pour réussir dans cette carrière,» a déclaré un David Trézéguet convaincu au journal francilien.