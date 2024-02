PSG : Lucas Hernandez répond cash sur l’avenir de Mbappé

En fin de contrat au Paris Saint-Germain en juin prochain, Kylian Mbappé (25 ans) va rejoindre le Real Madrid selon nos informations. Officiellement, le Bondynois n’a pas encore annoncé son choix au club de la capitale ainsi qu’à ses coéquipiers, dont Lucas Hernandez. Interrogé par RTL, le défenseur français a évoqué l’épineux cas Mbappé.

« Nous, on essaie de ne pas parler de ce sujet-là (…) On n’en parle pas. On sait qu’il y a beaucoup d’attente derrière lui. On ne veut pas trop l’agacer », a-t-il expliqué avant d’ajouter : « nous avons besoin de lui.» Enfin, Hernandez a souhaité à son coéquipier et compatriote de « prendre la meilleure décision pour sa famille et sa carrière » tout « en espérant qu’il reste avec nous (le PSG, ndlr).» Mais KM7 ne restera pas à Paris l’an prochain.