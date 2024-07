Will Still veut ramener l’un de ses chouchous à Lens

Lens reste actif sur le mercato. Après avoir déjà attiré Hervé Koffi et l’international équatorien Jhoanner Chávez, le club artésien avance sur les dossiers Eduard Spertsyan (Krasnodar) et Malang Sarr (Chelsea), comme nous vous le révélions dernièrement. Ce samedi, Le Parisien informe de son côté que Lens pisterait Marshall Munetsi (28 ans).

Une volonté du nouvel entraîneur Will Still, qui avait dirigé le Zimbabwéen pendant un peu plus de deux saisons à Reims. Selon le quotidien, le technicien aurait déjà informé sa direction de son souhait de renforcer l’entrejeu, qui devrait prochainement voir Neil El Aynaoui s’envoler pour Monaco. Le Parisien précise qu’un transfert de Munetsi s’annonce toutefois complexe, Reims ne comptant faire aucun cadeau à Still, parti avant même la fin de saison dernière.