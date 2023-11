Angleterre : Cole Palmer et Rico Lewis appelés pour la première fois !

Il fait bon temps de jouer en bleu. Alors que Chelsea et Manchester City se sont rendu coup pour coup dimanche en fin de journée (4-4), au terme d’une rencontre électrique, Cole Palmer et Rico Lewis s’apprêtent à découvrir la sélection anglaise pour la toute première fois de leur jeune carrière annonce The Athletic. Buteur dans le money-time face aux Skyblues pour égaliser (90+5e), sur pénalty, le milieu offensif des Blues vient renforcer le secteur offensif des Three Lions, affaibli par les blessures de James Maddison, Jude Bellingham ou encore Callum Wilson.

Rico Lewis profite également des pépins physiques de ses compatriotes pour être du voyage. Les hommes de Gareth Southgate accueilleront Malte (17/11) et iront en Macédoine du Nord (20/11) pour le compte des éliminatoires de l’Euro. Comme Axel Disasi, appelé en renfort pour pallier l’absence d’Ibrahima Konaté, Cole Palmer décroche enfin son ticket pour l’équipe A grâce à son excellent début de saison à Chelsea.