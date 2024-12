Manchester United envahi par les cacas de souris !

Décidemment, les problèmes s’enchaînent pour Manchester United, et pas que sur le rectangle vert. Si les Red Devils pointent à une honteuse treizième place au classement de la Premier League et que l’arrivée de Ruben Amorim ne se traduit pour l’instant pas par une amélioration des résultats, le club mancunien doit en plus faire face aux… souris.

Effectivement, comme l’explique le Daily Mail, Old Trafford est infesté par les rongeurs. Les inspecteurs d’hygiène ont notamment découvert des excréments dans plusieurs zones du mythique stade, et la direction travaille déjà avec des entreprises de dératisation et avec la mairie pour faire face au problème. Nul doute qu’elle aurait préféré bosser sur le mercato…