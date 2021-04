LdC : Thomas Tuchel est déçu !

Ce mardi, le Real Madrid et Chelsea se sont séparés sur un score de parité (1-1) en Espagne dans le cadre des demi-finales aller de la Ligue des Champions. Au vu de la physionomie de la rencontre, dominée par les Blues, les hommes de Thomas Tuchel peuvent avoir des regrets et auraient pu repartir de Madrid avec la victoire. Interrogé par RMC Sport à l'issue de la partie, le technicien allemand n'a d'ailleurs pas caché sa déception.

« Je ne suis pas énervé mais déçu. C'est décevant car on doit marquer, quand on a l'opportunité de mener deux ou trois zéro. Si on ne le fait pas, c'est dur de ne pas perdre confiance par la suite. Mais je suis content de la réaction des joueurs en seconde période. On a pu voir qu'à la fin (du match), on était fatigués », a ainsi lâché Thomas Tuchel, qui espère ne pas regretter ces occasions manquées le 5 mai prochain à Stamford Bridge, au match retour.