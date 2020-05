La réponse de Jean-Michel Aulas à la directrice générale de la FFF

La partie de tennis entre Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, et la directrice générale de la Fédération Française de Football, Florence Hardouin, ne fait que commencer. Après que le patron des Gones a notamment critiqué la DG de la 3F face à la décision prise par le football français d'arrêter l'exercice 2019-2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Un choix que n'a toujours pas digéré JMA alors que de nombreux championnats européens vont reprendre leurs droits prochainement après la reprise de la Bundesliga le 16 mai dernier. Lundi, en fin de journée, Florence Hardouin a souhaité mettre les choses au clair et a donc répondu au président de Lyon à travers un nouveau courrier. Jean-Michel Aulas ne pouvait en rester là et a ainsi remis une pièce dans la machine en écrivant une lettre, révélée par L'Equipe, à la directrice générale de la FFF, dans la soirée de lundi.

«La recommandation de l'UEFA était donc clairement d'encourager les associations nationales et les Ligues à faire le maximum pour mener à bien les Championnats nationaux en cours, soit en respectant leur format initial, soit au moyen d'un format adapté si nécessaire. Mais vous avez omis de rappeler que la ministre des Sports elle-même avait bien précisé que sa décision était uniquement liée aux informations que les dirigeants du football lui avaient données, à savoir l'obligation faite par l'UEFA de terminer les championnats le 3 août, ce qui est inexact», a ainsi écrit JMA avant de préciser que cette justification de Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, qui a conduit le gouvernement à faire ce choix. Et d'ajouter : «contrairement à ce que vous indiquez dans votre courrier, ce n'est pas dans une volonté louable de défendre les intérêts de mon club que j'ai essayé d'apporter de la patience dans la prise de décisions, un peu de raison et de la légitimité économique à tout ce débat, mais bien dans l'intérêt général du football français qui va se trouver maintenant pénalisé face à tous ses concurrents européens - avec des conséquences économiques catastrophiques pour le football français qui ont été chiffrées par la DNCG - qui ont, eux, décidé de patienter, puis de reprendre en toute connaissance de cause». Le président de l'OL a conclu en faisant de nouveau part de son optimisme au sujet d'un revirement de situation dans le football français.