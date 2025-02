Serie A : Stefan de Vrij sauve l’Inter dans le derby della Madonnina contre l’AC Milan

Suite de la 23e journée de Serie A ce dimanche soir. L’AC Milan accueillait son grand rival de l’Inter Milan sur la pelouse de San Siro. Du côté des Rossoneri, l’objectif était de faire le plein de points pour se rapprocher du haut du tableau et ainsi poursuivre leur solide remontée sous la houlette de Sérgio Conceição. Les Nerazzurri voulaient marquer de précieux points pour continuer de solidifier sa place dans la course au titre aux côtés du Napoli et de l’Atalanta.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Inter Milan 51 22 +37 15 6 1 56 19 8 Milan 35 22 +9 9 8 5 33 24

Au cours de la première période, les locaux ont ouvert le score grâce à Tijjani Reijnders (45e), peu avant la pause. En seconde période, les deux équipes continuaient de se répondre et alors que tout le monde croyait que le Diavolo allait s’offrir la Beneamata, Stefan de Vriij a égalisé dans les derniers instants (90e+4) sur une passe décisive de la recrue officialisée ce matin Nicola Zalewski. Pas de vainqueur dans ce derby (1-1). Au classement, l’AC Milan reste à la 8ème place, tandis que l’Inter campe toujours une belle 2ème position. Le weekend prochain, les Nerazzurri défieront la Fiorentina en Lombardie, alors que les Rossoneri joueront face à Empoli en Toscane, lors de la 24e journée du championnat italien.