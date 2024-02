Francfort : Hugo Ekitike pas assuré d’être inscrit dans la liste UEFA

Il y aura des sacrifiés à Francfort. Alors que le club allemand disputera un 16e de finale de C4 face à l’Union Saint-Gilloise dans quelques semaines, l’entraîneur Dino Toppmöller va devoir se passer de plusieurs de ses joueurs. Comme l’indique BILD ce vendredi, le règlement autorise les clubs à incorporer seulement trois recrues hivernales à la liste UEFA.

Dans cette optique, le quotidien allemand affirme que deux places seront déjà réservées à Donny van de Beek et Sasa Kalajdzic, prêtés respectivement par Manchester United et les Wolves, mais déjà titulaires dans leur nouveau club. La dernière place devrait ainsi se jouer entre Hugo Ekitike et l’ancien Angevin Jean-Mattéo Bahoya, même si le premier semble aujourd’hui partir avec une longueur d’avance. BILD ajoute que Toppmöller pourrait également faire appel à Philipp Max pour suppléer Niels Nkounkou, même si cette option semble nettement moins envisageable. Pour cause, l’entraîneur devrait renoncer à inscrire toutes ses nouvelles recrues s’il optait pour un choix interne (un joueur déjà présent au club).