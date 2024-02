Nice : Jean-Clair Todibo croit toujours au podium en fin de saison

Mauvaise opération pour l’OGC Nice. Sortant d’une belle prestation en Coupe de France face à Montpellier, le Gym nourrissait de grands espoirs à l’heure d’affronter l’AS Monaco devant son public. Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu. Revenant par deux fois au score, les hommes de Francesco Farioli n’ont pas eu les ressources suffisantes pour recoller une troisième fois (2-3) et laisse ainsi passer une occasion de prendre ses distances sur son adversaire du soir, qui lui revient à une unité. S’il connaît plus de difficulté à enchaîner les bons résultats par rapport à la première moitié de saison, le club azuréen demeure confiant pour accrocher le podium à l’issue de cette édition, comme l’a rappelé Jean-Clair Todibo.

La suite après cette publicité

«Il n’y a pas de hasard, le football de haut niveau se joue à des détails. Je ne dis pas que la défaite est méritée, on aurait pu mériter autre chose. Bien sûr, ça se discute. Disons que les deux équipes auraient pu gagner le match. Malheureusement, ça tourne à l’avantage de Monaco et il va falloir passer à autre chose… Bien sûr qu’on croit encore au podium. Maintenant, on savait que l’on pouvait prendre un ascendant sur nos adversaires directs. On avait à cœur de gagner ce derby. Malheureusement, on a perdu. Le football est comme ça, ça ne va pas toujours dans notre sens. Il faut savoir relever la tête et se remettre en question. Rectifier les détails qui n’ont pas été à notre avantage pour aller à Lyon et remporter ce match. C’est le plus important pour nous aujourd’hui», a exprimé le Français au micro de Prime Video.