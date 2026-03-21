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Serie A

Serie A : Rabiot et Fofana portent l’AC Milan

Par Josué Cassé
1 min.
Adrien Rabiot à l'AC Milan @Maxppp
Milan 3-2 Torino

Dans le cadre de la 30e journée de Serie A, l’AC Milan accueillait le Torino. Troisièmes au coup d’envoi, les Milanais avaient l’opportunité de remonter au 2e rang en cas de victoire. Une rencontre qui débutait idéalement pour les hommes de Massimiliano Allegri puisque Pavlovic ouvrait le score d’une frappe absolument sublime (1-0, 37e). Malheureusement pour les locaux, Simeone égalisait juste avant la pause (1-1, 44e).

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Au retour des vestiaires, Athekame remplaçait Tomori et Milan allait finalement faire la différence grâce à ses Français. Si Rabiot redonnait l’avantage aux siens (2-1, 54e), c’est Youssouf Fofana qui faisait le break du pied droit (3-1, 56e). Dans la dernière demi-heure, le Torino réduisait l’écart grâce à un penalty de Vlasic (3-2, 84e) mais l’AC Milan s’imposait (3-2). Avec ce résultat, l’AC Milan grimpe en deuxième position et revient à cinq longueurs de l’Inter Milan alors que le Toro est de son côté 14e.

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