Strasbourg : Rayane Messi vers Neom

L’Arabie saoudite continue d’affoler cette fin de mercato hivernal. Selon les dernières informations de L’Equipe, l’attaquant de Strasbourg, Rayane Messi, devrait rejoindre rapidement le club saoudien de Neom sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Prêté cette année à Pau (14 matches, 2 buts), l’ancien joueur de Dijon s’apprête donc à relever un nouveau défi. Une excellente nouvelle également pour la formation saoudienne, qui n’aura donc pas mis longtemps à trouver un remplaçant à Saimon Bouabré.