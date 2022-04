Tottenham veut déjà s'offrir Dejan Kulusevski

Adaptation express. Voilà comment résumer les premiers pas plus que réussis de Dejan Kulusevski (21 ans) avec Tottenham, depuis son arrivée en provenance de la Juventus l'hiver dernier. Mais l'international suédois n'est que prêté, pour 18 mois, avec une option d'achat fixée à près de 40 M€ par le club italien. Mais que les fans des Spurs se rassurent.

The Times assure que le club londonien prévoit déjà de mettre définitivement la main sur son n°21 dès cet été. Dejan Kulusevski, auteur de 2 buts et de 5 passes décisives sous les ordres d'Antonio Conte en 10 matchs de Premier League, pourrait coûter moins cher en fin de saison (un peu moins de 30 M€) que l'année prochaine, toujours d'après le média britannique. L'opération finale pourrait donc être plus que jamais réussie.