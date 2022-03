Tottenham : Dejan Kulusevski, le pari gagnant d'Antonio Conte

La suite après cette publicité

« [...] Maintenant nous avons Dejan Kulusevski. Il est jeune mais il est prêt pour cette ligue. Vous avez vu dans un match difficile qu’il peut nous apporter beaucoup cette saison. » Voilà ce que déclarait notamment Antonio Conte avant la défaite de Tottenham face à Burnley (0-1), le 23 février dernier. Comme pour rappeler qu'il n'y a pas que l'inoxydable et infernal duo Kane-Son qui permet aux Spurs d'engranger des points en Premier League. Le cas de l'attaquant de 21 ans est d'autant plus frappant qu'il brille depuis son arrivée à Londres en provenance de la Juventus, en prêt payant de 18 mois avec une option d'achat approchant les 40 M€, le 31 janvier dernier.

En manque de temps de jeu cette saison (29 matchs joués, seulement 12 titularisations) avec la Vecchia Signora, qui n'avait pas hésité à débourser 35 M€ en janvier 2020 pour l'arracher des griffes de l'Atalanta Bergame, l'international suédois (20 capes, 1 but) a été utilisé à beaucoup de postes différents par Massimiliano Allegri. Difficile de trouver de la stabilité et d'exprimer son talent dans de telles conditions. Chose qu'il fait désormais à Tottenham, où la pression est aussi peut-être un peu moins forte qu'à Turin, où le poids de son transfert se faisait encore ressentir.

Kulusevski, déjà essentiel pour les Spurs

« J'ai tellement souffert ces derniers mois, je ne me sentais pas moi-même et jouer comme ça pour ma première titularisation Premier League, je ne peux pas décrire ce que je ressens », confiait le principal protagoniste après la victoire scintillante des Spurs sur la pelouse de Manchester City (3-2, le 19 février). Une rencontre qu'il a éclaboussée de son talent, inscrivant son premier but et délivrant sa première passe décisive sous ses nouvelles couleurs, avec qui il faisait sa 3ème apparition en championnat. Depuis, celui que l'on surnomme "Deki" n'a tout simplement plus quitté le XI d'Antonio Conte, dont la présence a compté pour Kulusevski, devançant ainsi toute la concurrence à son poste.

Un fait largement justifié par les performances du natif de Stockholm, qui affiche une complémentarité intéressante avec Harry Kane et Heung-min Son, avec qui il cherche énormément à combiner, dans le 3-4-3 londonien. Sa complicité avec le duo le plus prolifique de l'histoire de la Premier League grandit d'ailleurs chaque semaine à vue d'œil. Très bon en transition et précieux en attaque placée, son pied gauche redoutable et précis a déjà été décisif à 7 reprises en championnat (2 buts, 4 passes décisives et 1 penalty provoqué contre Manchester United).

« C'est un bon joueur. Il est très jeune. Je pense que c'est un grand talent. Il peut jouer en tant que n°9 si vous voulez jouer avec deux attaquants ou en n°10 si vous voulez jouer avec deux joueurs derrière l'attaquant. En même temps, il a le potentiel pour jouer en tant qu'ailier droit. Il a une bonne qualité. Il aime attaquer, il est bon en un contre un, il peut créer des occasions pour ses coéquipiers », analysait l'ancien entraîneur de la Juve ou encore de Chelsea le 23 février dernier à propos de Dejan Kulusevski. Avant de conforter ses propos quelques jours plus tard. « Je pense qu'il montre qu'il est un joueur fantastique pour le moment mais aussi s'il continue de cette façon, il peut devenir un joueur vraiment important. » Toutes les conditions semblent en tout cas enfin réunies pour le Suédois, dont la menace est à prendre très au sérieux par West Ham, ce dimanche (17h30), concurrent direct dans la course à l'Europe.