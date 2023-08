Chelsea : Levi Colwill met déjà tout le monde d’accord

Son avenir est scellé. Que ce soit à Huddersfield en Championship ou à Brighton en Premier League, les prêts de Levi Colwill se sont avérés parfaitement concluants. Pour lui, pour ses équipes respectives, et surtout pour Chelsea. De grandes attentes sont sur les épaules de celui que l’on compare à John Terry depuis ses débuts à l’académie londonienne. Outre son numéro 26, la jeune promesse possède une qualité de pied qui rappelle le défenseur légendaire des Blues. Fort relanceur, excellent dans l’anticipation et doté d’une intelligence rare sur le terrain, Levi Colwill espère sans doute connaître un succès similaire à celui de l’ancien capitaine de Chelsea, qui avait débuté à 18 ans à l’époque.

Homme clé de la formation de Roberto De Zerbi, avec les Seagulls l’an passé, la pépite anglaise s’était muée en tant que premier relanceur. En seulement 17 rencontres de Premier League, Levi Colwill a conquis le cœur de l’entraîneur italien. “J’aimerai encore travailler avec lui pour 2, 3, 4 ans. C’est difficile de trouver un autre défenseur central avec ses qualités. C’est un bon gars, qui progresse. Cette saison, sa progression a été fantastique. J’espère qu’il pourra rester chez nous”, déclarait-il en pleine pré-saison. Hélas, The Athletic annonçait tout récemment sa prolongation de contrat chez les Blues. Si Brighton a tout fait pour rapatrier le prodige anglais, jusqu’à inclure Moisés Caicedo dans la transaction, Todd Boehly et les siens n’ont rien voulu savoir. Levi Colwill est un bleu.

Une place dans le XI quasiment assurée

Fin mai dernier, alors qu’il livrait de très bonnes performances dans le marasme de son équipe, Benoît Badiashile se blessait à la cuisse. Éloigné des terrains et bien loin de la tournée américaine aux États-Unis, le Français devrait être à 100% d’ici le mois de septembre. Wesley Fofana, lui, n’a pas de date de retour. Et pour cause, l’ancien stéphanois a récemment été opéré d’une blessure au ligament croisé antérieur. Un terrible coup dur pour l’international français (1 sélection), qui intervient après de multiples pépins physiques lors des deux dernières campagnes de Premier League. Entre toutes ces jambes cassées, Levi Colwill pourrait bien se frayer un chemin en profitant de ces absences.

Si Thiago Silva part titulaire, surtout après avoir été élu joueur de la saison en 2022-2023 par les supporters des Blues, le Brésilien est bien le seul à être indiscutable dans l’arrière-garde londonienne. À moins que Levi Colwill ne soit une évidence. Défenseur central, qui plus est gaucher, l’Anglais pourrait bien faire la paire avec l’ancien joueur du PSG, formant ainsi un mix parfait entre expérience et jeunesse.

Lors de cette pré-saison, les hommes de Mauricio Pochettino montrent un beau visage. Vainqueur de la Premier League Summer Series, Chelsea laisse présager un football léché, offensif, avec une volonté d’aller vite vers l’avant. Un peu comme le Tottenham des années 2014/2019, orchestré par le tacticien argentin, qui avait vu Dele Alli, Harry Kane ou encore Son se révéler. Souvent utilisé en priorité pour ressortir les ballons proprement, grâce à sa sublime qualité de passe, Levi Colwil a impressionné lors des matchs amicaux. Tout comme Andrey Santos. À l’heure actuelle, tout porte à croire que Levi Colwill fera partie des titulaires dès la 1e journée de Premier League face à Liverpool, aux côtés de Reece James, Thiago Silva et Ben Chilwell, dans une défense à quatre. Un rêve sur le point de se réaliser pour le talentueux numéro 26 qui pourrait vite goûter aux Three Lions à l’avenir. Les Frenchies sont prévenus.

