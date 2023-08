Qui est Joaquín Correa, la future arme offensive de l’OM ?

La suite après cette publicité

L’avenir de Joaquín Correa est en passe de s’éclaircir. Dans le viseur de Lille, comme nous vous le révélions dernièrement, l’attaquant argentin de l’Inter Milan devrait finalement rebondir du côté de la Canebière. Dans cette optique, nous sommes d’ailleurs en mesure de vous confirmer qu’un accord total a été trouvé entre le club italien et l’OM pour un prêt payant de 2M€, assorti d’une option d’achat estimée à 16 millions qui deviendra une obligation à 13 millions en cas de qualification de l’OM à la prochaine Ligue des Champions.

Un nouveau joli coup réalisé par Pablo Longoria et ses équipes, eux qui ont d’ores et déjà enrôlé Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr durant cette fenêtre estivale. Arrivé en Europe, à la Sampdoria, à l’âge de 20 ans, le buteur formé à l’Estudiantes de La Plata verra sa carrière prendre un nouveau tournant lors de son transfert, deux ans plus tard, au Séville FC. Auteur de 15 buts et 10 passes décisives sous le maillot andalou, l’international argentin (19 sélections, 4 buts) quittera finalement les Blanquirrojos en août 2018 pour rejoindre la Lazio Rome.

Des statistiques inquiétantes, un profil intéressant !

En Italie, le polyvalent droitier d’1m88 s’épanouira pleinement et compilera 30 buts et 18 offrandes en 117 rencontres toutes compétitions confondues. Suffisant pour convaincre l’Inter Milan de s’intéresser à son profil et d’obtenir son prêt à l’été 2021. Oui mais voilà, après un exercice à 11 buts et 6 passes décisives, Joaquín Correa ne confirmera jamais réellement tous les espoirs placés en lui du côté des Nerazzurri. Acheté pour 27 millions d’euros après un exercice à 6 buts et 1 offrande en 26 matches de Serie A, l’attaquant qui possède aussi la nationalité italienne vivra une saison 2022-2023 très contrastée.

Bridé par la formation en 3-5-2 de Simone Inzaghi, Joaquín Correa, titulaire à 16 reprises seulement sur les 53 matchs toutes compétitions confondues joués par les Intéristes, s’est ainsi souvent contenté du banc des remplaçants. Joker de luxe derrière l’attaque emmenée par Lautaro Martinez, Edin Dzeko et Romelu Lukaku, l’avant-centre de l’Albiceleste peinait à se montrer décisif. Résultat ? 4 petits buts et trois passes décisives à l’issue de la saison. À noter, par ailleurs, que sa dernière réalisation en championnat est vieille de près de dix mois et remonte au 29 octobre dernier lors d’un succès de l’Inter (3-0) face à la Sampdoria.

Un bilan statistique qui inquiète logiquement certains supporters marseillais, frileux à l’idée de récupérer un joueur qui n 'a jamais atteint la barre des 10 réalisations en championnat sur une saison. Malgré tout et pour contrecarrer cette analyse, quelque peu pessimiste, Joaquín Correa dispose d’un profil polyvalent. Un atout précieux pour Marcelino. Technique et vif, l’Argentin de 29 ans est, en effet, capable d’évoluer des deux côtés de l’attaque mais également derrière un buteur, en tant que numéro 10. Reste désormais à savoir comment le nouvel architecte de l’OM, adepte du 4-4-2, compte se servir des qualités de celui qui était également pisté par le Torino…