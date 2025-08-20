Zenit : les débuts chaotiques de l’ancien Marseillais Gerson en Russie

Recrue star de l’Olympique de Marseille à l’été 2021, Gerson a connu une aventure contrastée chez les Phcoéens. Si sa première saison a été plutôt positive malgré des débuts timides, la saison 2022/2023e sous les ordres d’Igor Tudor a été compliquée et il est reparti au Brésil du côté de Flamengo. Un choix payant puisqu’il a retrouvé des couleurs au Pays en remportant notamment la Coupe du Brésil 2024 tout en retrouvant la sélection brésilienne après 2 ans d’absence. Régulièrement en sélection depuis, il était convoqué par Carlo Ancelotti en juin dernier et a réalisé une belle Coupe du monde des Clubs avec Flamengo malgré l’élimination en 1/8e de finale contre le Bayern Munich (4-2).

Capitaine de Flamengo, Gerson a toutefois dû changer d’air après que le Zenit Saint-Pétersbourg décide de lever les 25 millions d’euros de sa clause libératoire. «Le Club de Regatas do Flamengo informe que le contrat de travail de l’athlète Gerson a été résilié ce vendredi (04/07/25), suite à une demande de démission et de résiliation unilatérale présentée par le joueur, ainsi qu’au paiement intégral de l’indemnité de résiliation stipulée dans le contrat. La somme, 25 millions d’euros, a été versée par le FC Zenit Saint-Pétersbourg (Russie)», pouvait-on lire dans un communiqué. En Russie, Gerson a trouvé une véritable colonie brésilienne avec Nino, Robert Renan, Douglas Santos, Wendel, Pedro, Luiz Henrique et Gustavo Mantuan. De quoi démarrer dans un contexte idéal une aventure dont l’objectif est de redevenir champion puisque le Zenit a vu son hégémonie de six titres d’affilée être brisée l’an dernier avec le sacre du FK Krasnodar.

Une grosse attente autour de Gerson

Pour autant, cela ne se passe pas forcément comme l’avait imaginé Gerson à son arrivée. Présenté en grandes pompes par la formation russe, le joueur de 28 ans arrivait avec de fortes attentes. «Gerson est un bon joueur, connu dans tout le Brésil, car il a déjà joué en Europe. Il a fait de très bons résultats à Flamengo, remportant des titres. Je pense qu’il apportera son expérience. C’est ce que nous attendons de lui. Gerson est un joueur qui vient enrichir le groupe», clamait à son arrivée son nouveau coéquipier Douglas Santos. Gustavo Mantuan était aussi heureux de ce renfort comme il l’a confié à Sport-Express : «Gerson sera très important pour notre équipe. Le Zenit, mais aussi de nombreuses autres équipes, souhaitaient le recruter. Je suis donc ravi qu’il soit parmi nous. Nous devons maintenant travailler avec lui et l’aider au maximum pour qu’il s’adapte au championnat le plus rapidement possible.»

«Quant à ses qualités de joueur, c’est bien sûr un excellent footballeur de haut niveau qui nous aidera à diversifier notre jeu, tant au centre du terrain qu’en général, et qui jouera un rôle important», notait de son côté son nouveau coach Sergey Semak. Le principal intéressé se montrait conquérant à son arrivée : «je suis très motivé, je veux rentrer sur le terrain et rejoindre l’équipe au plus vite. J’espère que nous trouverons rapidement une entente avec mes nouveaux coéquipiers et que nous réaliserons une belle saison ensemble. J’ai une volonté de fer et une envie incroyable de gagner. Je déteste perdre et je fais tout pour gagner. Je suis toujours prêt à tout donner sur le terrain pour gagner. Allez, Zenit.» Lancé comme remplaçant contre Rostov (2-1) lors de la première journée, le natif de Belford Roxo livrait d’ailleurs une première intéressante. «J’ai apprécié son jeu. Je pense que nous devons bien sûr améliorer nos performances, comprendre certaines exigences, les interactions avec nos partenaires et nous améliorer. Globalement, il a laissé une bonne impression sur le jeu», notait son entraîneur Sergey Semak après la rencontre.

Un début de saison catastrophique du Zenit

«Je suis très satisfait de nos débuts et de la performance de l’équipe. Je suis heureux que nous ayons gagné et nous nous préparons à poursuivre dans le même esprit», glissait de son côté Gerson qui confiait également avoir débuté l’apprentissage du Russe. Depuis c’est bien plus compliqué en revanche. Réalisant un début de saison totalement catastrophique, le Zenit Saint-Pétersbourg est seulement neuvième du championnat avec 6 points acquis en 5 journées. Accroché par le Rubin Kazan (2-2), le CSKA Moscou (1-1) et le Spartak Moscou (2-2), le club des bords de la Néva a aussi perdu contre l’Akhmat Grozny (1-0). Gerson n’est pas le seul fautif, mais ne se montre pas encore au niveau des attentes comme l’a martelé le consultant Gennady Orlov à Sport Express : «le Zenit m’épate. Quel jeu lent ! On est déjà au cinquième match, mais où est la vitesse du jeu de l’équipe ?! Que se passe-t-il ? Il me semble que Semak aurait pu apporter plus de changements à l’effectif. Je parle de Gerson. Eh bien, il n’est plus aussi impactant que lors de la Coupe du monde des clubs. Il n’a plus la même efficacité ! Et Sergey l’a de nouveau titularisé. Je ne sais pas…»

«Gerson n’a pas convaincu, ne s’est pas encore montré. Il est encore peu actif. Il lui faudra probablement du temps pour s’adapter aux réalités de la RPL. Attendons», a-t-il poursuivi. De son côté, Sergey Semak se montre encore patient, mais a admis que le début de saison était raté et que le Brésilien n’était pas encore au niveau espéré : «concernant le jeu de Gerson et Wendel, je pense qu’il y a bien sûr des nuances auxquelles il faut s’habituer. Il est impossible de s’adapter complètement en deux ou trois semaines. Le début de saison a été difficile, car nous avons joué la pré-saison selon un schéma unique, puis Wendel et Gerson sont arrivés en cours de pré-saison, et Luiz Henrique s’est blessé. Le deuxième point est la pression psychologique. Nous avons manqué des victoires contre le Rubin, le CSKA, et perdu contre Akhmat. Les joueurs manquent de confiance en eux. Mais la seule solution est d’être patients et de travailler. Pour que les joueurs qui ne sont pas prêts à 100 % aujourd’hui puissent retrouver la forme et prouver leur place dans le onze de départ.» Désormais en Russie, Gerson passe un début de saison assez compliqué …