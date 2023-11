Feyenoord : Santiago Giménez, l’Aigle Mexicain qui affole les plus grands clubs

Avec Javier Hernandez et dernièrement Raul Jimenez, le Mexique a eu l’occasion de nous faire découvrir d’excellents attaquants en Europe. L’Eredivisie étant un lieu où de nombreux Mexicains ont éclos comme Edson Alvarez à l’Ajax Amsterdam, Hirving Lozano et Andres Guardado au PSV Eindhoven, le mariage était parfait aux yeux de Santiago Giménez qui a rejoint le troisième grand club du pays, le Feyenoord Rotterdam, lors de l’été 2022.

Un parcours loin d’être évident

Fils de Christian Giménez, ancien joueur de Boca Juniors et Cruz Azul - qui a connu 5 capes avec le Mexique - il a d’ailleurs manqué de peu la possibilité de jouer avec lui puisqu’il a débuté en professionnel en 2020 avec le club mexicain, un an après la retraite de son père. Des premiers pas probants au Mexique où il a été sacré champion avec Cruz Azul, un club où il aura brillé avec 21 buts et 11 offrandes en 105 rencontres.

Si sa carrière a vite décollé puisqu’il a été l’un des rares Mexicains à s’exporter en Europe et qu’il l’a réalisé à 21 ans, Santiago Giménez aurait pu tout simplement ne jamais devenir footballeur. Souffrant d’une thrombose à l’épaule droite, il a eu besoin de trois opérations, mais six mois après il était de retour sur les terrains. Une lourde épreuve vécue à 17 ans qui l’a rendu plus fort pour le plus grand bonheur du Feyenoord.

Une saison 2022/2023 grandiose

Débarqué l’an dernier contre un chèque de six millions d’euros du côté de Rotterdam, Santiago Giménez n’a pas mis longtemps avant d’être incontournable. S’il n’a marqué que 2 buts en 14 matches d’Eredivisie sur l’année civile 2022, il a été excellent en Ligue Europa (5 buts) et en Coupe des Pays-Bas (3 réalisations) avant de se montrer inarrêtable en Eredivisie. Avec 23 buts et 3 offrandes en 45 matches, celui qui est né à Buenos Aires en Argentine a tout simplement tout écrasé sur son passage. Avec lui, le Feyenoord a remporté le championnat tout en étant quart de finaliste de Ligue Europa.

Performant avec le Feyenoord, Santiago Giménez l’est également avec le Mexique avec qui il compte 22 capes, 4 buts et 1 offrande. Absent lors de la Coupe du monde 2022, il a bien participé à la dernière Gold Cup où il aura inscrit deux points dont celui en finale contre le Panama (1-0). Remportant la compétition avec son pays - la douzième du Mexique - Santiago Giménez ne veut pas s’arrêter là avec la Verde. «J’imagine tout, comme disait Chicharito. Il faut imaginer des choses sympas, non ? Et cette phrase, même si c’était une blague, je pense que je l’ai souvent eue en tête. Il m’a laissé une grande leçon dans cette phrase qu’il a dite et bien d’autres choses, car la carrière qu’il a eue est admirable. Mais ce qu’il a dit est vrai, il faut imaginer des choses sympas et j’imagine que le Mexique remporte la Coupe du monde» a-t-il lâché pour TNT Sports.

Une explosion totale, les plus grands clubs à l’affût

Attendu au tournant pour la saison 2023/2024, il fait mieux que de confirmer les attentes placées en lui. Avec déjà 15 buts et 3 offrandes en 13 rencontres disputées, il n’est resté muet que lors de 4 matches. Une efficacité redoutable pour un joueur qui s’est notamment offert un triplé (et une passe décisive) contre l’Ajax Amsterdam (4-0) ainsi qu’un doublé contre la Lazio (3-1) pour sa toute première rencontre de Ligue des Champions. «C’est un très bon attaquant qui marque beaucoup de buts. De plus, je trouve sa personnalité particulièrement impressionnante, car il ne se laisse jamais distraire lorsqu’il rate une opportunité. Il a parcouru un long chemin en termes de personnalité pour son âge» a notamment expliqué son coach Arne Slot à son sujet.

Parti sur des bases élevées, celui qu’on surnomme Bebote (gros bébé) et dont le contrat court jusqu’en juin 2027 sait qu’il va animer déjà le prochain mercato estival. Déjà l’été dernier, Benfica avait ciblé Santiago Giménez pour remplacer Gonçalo Ramos parti au PSG avant de se rabattre sur Arthur Cabral. Suivi par Tottenham, Arsenal, Chelsea, l’Atlético de Madrid et l’Inter Milan, il est aussi tombé dans le viseur des deux plus grands d’Espagne, le FC Barcelone et le Real Madrid. La lutte s’annonce donc déjà féroce et le Feyenoord peut déjà se frotter des mains d’une potentielle belle vente.

Interrogé par La Sexta, le principal intéressé n’est d’ailleurs pas insensible à l’approche de la Casa Blanca : «j’adorerais jouer pour le Real Madrid. Bien sûr. C’est un club immense. Ce serait fantastique.» Questionné sur l’éclosion de son compatriote, Rafael Marquez, actuel coach du FC Barcelone Athletic a été dithyrambique : «depuis qu’il est arrivé, il a marqué des buts et gagné sa place dans le onze de départ. Hier, il a marqué deux buts, et il a eu un autre but refusé, il est dans une très bonne période. Je pense que la mentalité de Santi, le travail qu’il fait et le soutien qu’il a de son père, qui a une grande expérience dans le football, font de lui un joueur plus complet, et j’espère qu’il aura cette opportunité (d’aller dans un grand club ndlr).» Attraction pour le football européen Santiago "Bebote" Giménez est en train de se faire un nom.