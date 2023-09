FC Barcelone : une fin de mercato sous haute tension

La suite après cette publicité

Le calme avant la tempête. De juin à fin août, le FC Barcelone a alimenté les rumeurs de transferts, sans pour autant en être acteur. La preuve avec Neymar, finalement parti en Arabie saoudite, mais surtout un mercato relativement très calme dans le sens des arrivées. Si Ilkay Gündogan et Inigo Martinez, libres, ont débarqué en Catalogne, seul Oriol Romeu représentait un transfert avec une certaine indemnité (3.40 millions d’euros en provenance de Gérone). Le signe d’un club limité par une situation économique délicate. Et ce malgré l’intégration du jeune prodige Lamine Yamal.

Des départs à combler, dans l’urgence

En plein mois d’août, le Paris Saint-Germain venait jouer les trouble-fêtes en s’immisçant dans le dossier Ousmane Dembélé. Les Parisiens, agressifs au possible et bien destinés à enrôler l’ailier droit catalan, ont réussi leur pari en se montrant suffisamment convaincant pour faire venir l’ancien rennais dans la capitale. Une lourde perte sur un côté droit déjà peu emballant. Puis, dans les derniers jours voire les dernières heures du mercato, Ansu Fati se voyait partir en prêt vers Brighton, afin de se relancer sous la houlette de Roberto De Zerbi, pendant qu’Ez Abde s’envolait vers le Bétis Séville, définitivement (7.50 millions d’euros). Pillés, les Blaugranas se devaient de réagir, et ils l’ont fait.

À lire

Le Barça dévoile son nouveau maillot third !

Deux João en un

"Clutch", le club catalan l’a été. En recrutant João Félix et João Cancelo juste avant la clôture du mercato estival, Xavi et les siens s’offrent deux renforts importants qui pourront potentiellement se faire une place dans le XI, à terme. Pourtant, selon Marca, l’entraîneur du Barça était plus que retissant à l’idée de faire venir l’avant-centre de l’Atlético Madrid. Pire, Xavi souhaitait un autre milieu de terrain, à la Giovani Lo Celso. Mais les départs d’Ansu Fati et Ez Abde ont fait changé d’avis le tacticien, qui après concertation avec Deco, a donné son feu vert pour le Portugais. «Nous pensions que dans nos conditions, il était impossible que João Félix vienne. Si le joueur n’avait pas fait cet effort, il ne serait pas venu. Nous avons tout essayé et le voilà», déclare justement le directeur sportif catalan, à propos de l’effort financier qu’a réalisé João Félix

pour venir, lors de la présentation de son nouveau meneur de jeu.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, João Cancelo quittait officiellement Manchester City, en prêt également d’une saison, même si ce transfert était déjà dans les petits papiers depuis plusieurs semaines. Au final, le FC Barcelone se renforce considérablement in-extremis, à la toute fin du mercato, avec deux joueurs de qualité. Mieux, ces derniers ont tout à gagner en Catalogne, puisqu’ils doivent se relancer après des derniers mois mitigés dans leurs clubs respectifs (Chelsea / Bayern Munich). De quoi rassurer les Culés.