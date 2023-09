João Felix quitte l’Atlético Madrid pour le Barça !

La suite après cette publicité

Le 3 juillet 2019, l’Atlético de Madrid faisait sauter la banque pour s’offrir la pépite de Benfica Joao Félix. L’attaquant portugais rejoignait les Colchoneros pour un montant record de 126 millions d’euros. Un transfert XXL qui devait faire passer un nouveau pallier à l’équipe de Diego Simeone. En découvrant un nouveau football, João Felix s’offrait également un nouveau défi pas simple à relever. Mais ce mariage n’a jamais fonctionné et au fil du temps, le jeune attaquant de 23 ans est devenu un indésirable.

Après des débuts intéressants, il a peu à peu disparu des radars. N’arrivant pas à s’intégrer au système très particulier de Diego Simeone, Joao Felix s’est installé de plus en plus durablement sur le banc. Une situation qu’il a eue du mal à digérer et qui a commencé à créer des tensions aussi bien avec son coach qu’avec sa direction. Résultat, après tout de même 131 matches (35 buts), l’international portugais était prêté à Chelsea la saison dernière pour 6 mois avec l’idée de se relancer.

À lire

Pierre-Emile Hojbjerg ne va pas rejoindre l’Atlético Madrid

Le Barça va tenter de le relancer

Mais malgré quelques bons matches, Joao Felix n’a pas vraiment convaincu et Chelsea n’a pas souhaité le conserver. La faute aussi à la direction madrilène qui réclame une grosse somme pour céder son joueur qui a donc coûté une fortune il y a 4 ans. Cet été, la situation du Portugais n’a pas changé puisqu’il n’a disputé aucune rencontre sur ce début de saison. Et devant cette situation, le FC Barcelone, que le joueur souhaitait vivement rejoindre comme il l’avait déclaré publiquement, a su en profiter.

La suite après cette publicité

«Le club blaugrana et l’Atlético de Madrid trouvent un accord concernant le prêt du Portugais, qui jouera au FC Barcelone jusqu’au 30 juin 2024. Il n’existe pas d’option d’achat. Le club tient à remercier le joueur pour son effort économique et son désir de porter le maillot du Barça.», explique le communiqué du Barça. Avec le départ d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone s’offre un beau renfort offensif qui doit montrer mieux pour donner tort à son ancien coach. Il aura l’occasion de s’exprimer dans une équipe qui manque parfois de folie offensive. Dans un autre communiqué, l’Atlético Madrid a également officialisé la prolongation du joueur portugais, désormais lié aux Colchoneros jusqu’en 2028.