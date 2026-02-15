Le FC Barcelone se lance à l’abordage d’une pépite belge !

Depuis des années, le FC Barcelone a des problèmes d’argent. Malgré des ventes onéreuses et des résultats sportifs intéressants et lucratifs, le Barça parvient difficilement à sortir la tête de l’eau. Pour continuer d’être compétitif, le club catalan peut compter sur la Masia, qui est sûrement le meilleur centre de formation du monde, et des coups intelligents par-ci par-là. En ce sens, le Barça mise sur des jeunes joueurs qui ont un gros potentiel pour s’affirmer en Catalogne.

Ainsi, le recrutement à bas coût de la pépite Roony Bardghji l’été dernier démontre cette philosophie qui s’installe à Barcelone. Pour surfer sur ces investissements intelligents, le FC Barcelone continue de prospecter à travers l’Europe pour dénicher les grands joueurs de demain. Ainsi, il n’est pas rare de voir le Barça cité dans des rumeurs autour de jeunes talents à travers le monde. La dernière en date vient de Belgique où plusieurs sources font état d’un intérêt fort des Blaugranas pour Jessi Bisiwu.

L’agent de Bisiwu confirme des discussions avec le Barça

Jeune ailier du Club Bruges, celui qui vient de fêter ses 18 ans il y a quelques semaines est pisté par de nombreux clubs européens. Même s’il n’a toujours pas joué le moindre match avec l’équipe fanion de la formation belge, il est considéré comme l’un des grands espoirs du club. En cinq matches de Youth League, Bisuwu a inscrit deux buts et a délivré une passe décisive. Un rendement intéressant pour l’ailier de 18 ans qui ne manque donc pas de courtisans comme l’a indique son agent au média Eram News :

«Il est vrai que Barcelone suit Jesse de près et fait partie des clubs qui s’intéressent activement à sa situation. Cependant, nous gérons la situation avec calme, étape par étape. Étant donné le talent du joueur, il est tout à fait normal qu’il y ait des communications officielles avec plusieurs clubs, y compris de grands clubs comme Barcelone.» En plus de confirmer cet intérêt, Mundo Deportivo va plus loin et explique que Deco s’est rendu en Belgique pour observer les matches de Bisiwu et discuter avec son entourage. Selon le média catalan, le joueur sous contrat jusqu’en 2027 avec Bruges est un grand fan du Barça et a fait d’un départ en Catalogne une priorité pour la suite de sa carrière. Affaire à suivre…