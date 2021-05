Euro Espoirs : les compositions officielles de Pays-Bas-France

Les Bleuets n'ont plus le droit à l'erreur. Ce lundi, l'équipe de France Espoirs affronte la sélection U21 Pays-Bas dans le cadre des quarts de finale de l'Euro Espoirs (18h, rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato), deux mois après avoir terminé 2ème de son groupe derrière le Danemark. Les choses sérieuses commencent dès maintenant, dans la Bozsik Arena de Budapest (Hongrie), pour la bande emmenée par Sylvain Ripoll dans cette compétition scindée en deux en raison de la pandémie de Covid-19.

Pour ce choc, le sélectionneur des Espoirs tricolores, qui est privé de Mattéo Guendouzi et Jeff-Reine Adelaïde (blessés) ou encore de Jules Koundé (équipe de France A), Alban Lafont et Randall Kolo Muani (barrages de Ligue 1 avec le FC Nantes), a concocté un 4-3-3 avec Meslier dans les buts, devant une défense composée de Dagba et Maouassa sur les ailes alors qu'Upamecano et Konaté forment la charnière centrale. Le milieu de terrain est occupé par Tchouaméni, Soumaré et Aouar, alors que Diaby, Aouar, Ikoné et Edouard sont chargés de l'animation offensive. De son côté, le sélectionneur des Oranjes Erwin van de Looi a également aligné un 4-3-3 et peut compter sur le défenseur central du LOSC Botman, ou encore sur la promesse néerlandaise Kluivert aux avant-postes, alors que le latéral gauche du PSG Bakker est remplaçant.

Pays-Bas U21

Bijlow - Teze, Schuurs, Botman, Malacia - De Wit, Harroui, Kadiolglu - Stengs, Boadu, Kluivert

France U21

Meslier - Dagba, Upamecano, Konaté, Maouassa - Tchouaméni, Soumaré, Aouar - Diaby, Edouard, Ikoné