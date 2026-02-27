Menu Rechercher
Nice : Claude Puel compare un de ses joueurs à Ousmane Dembélé

Par Samuel Zemour
Claude Puel n’a pas tari d’éloges son groupe avant le déplacement chez le Paris FC, ce dimanche. En conférence de presse, le technicien azuréen a souligné la polyvalence de son jeune attaquant, Mohamed-Ali Cho. «Il est intéressant aux deux postes, il est très intéressant, il fait partie des joueurs qui avancent. Il y en a pas mal qui avancent, mais il n’y a que nous pour voir».

Avant d’oser une comparaison flatteuse, «toute proportion gardée», avec l’attaquant parisien Ousmane Dembélé. «On peut le comparer un petit peu à toute proportion gardée, parce qu’il y en a un qui a le Ballon d’or, un petit peu à un Dembélé avec des caractéristiques où il peut aller sur son pied droit, son pied gauche. Il doit peut-être juste acquérir un peu plus de volume pour maintenir des efforts pendant tout un match», a lâché le coach azuréen en conférence de presse.

Pub. le - MAJ le
