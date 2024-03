Arsenal : Mikel Arteta ne blâme pas Aaron Ramsdale pour sa boulette

Arsenal s’en sort. À l’occasion de la 28e journée de Premier League, le vice-champion d’Angleterre est venu à bout de Brentford grâce à une réalisation de Kai Havertz sur le fil (2-1), ce samedi. Sans le but salvateur de l’Allemand, l’erreur commise par Aaron Ramsdale avant la pause aurait pu coûter très cher aux Gunners dans la course au titre.

Titularisé en lieu et place de David Raya pour la première fois depuis le 25 novembre, le portier anglais a plombé son équipe en tardant trop à effectuer son dégagement et en étant finalement contré par Yoane Wissa, auteur du but égalisateur. À l’issue du match, son entraîneur Mikel Arteta n’a toutefois pas voulu blâmer son joueur pour cette bévue. «Les erreurs font partie du football et c’est la façon dont vous réagissez à cela. Je suis tellement heureux pour Aaron (Ramsdale ndlr) et je suis tellement heureux que nous avons gagné le match», a déclaré l’Espagnol aux journalistes. Au classement, Arsenal reste au contact de Manchester City et Liverpool, qui s’affrontent dimanche à Anfield.