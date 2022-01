Ça chauffe pour Loïc Rémy à Saint-Étienne

Après avoir échoué à faire venir Jean-Philippe Mateta, l'AS Saint-Étienne est déterminée à renforcer le secteur offensif de Pascal Dupraz dans les dernières heures du mercato. Avec toujours l'objectif de se maintenir en Ligue 1 en ligne de mire. En ce sens, nous vous révélions vendredi que le club du Forez avait activé la piste menant à Loïc Rémy (35 ans), évoluant depuis l'été 2020 en Turquie, au Çaykur Rizespor. Selon nos informations, les choses se sont accélérées ces dernières heures. Le club turc, qui doit plusieurs mois de salaire à son attaquant, est prêt à résilier son contrat.

L'actuel 18ème de Süper Lig est prêt à résilier le contrat de l'international français (31 capes, 7 buts). De son côté, le buteur formé à l'OL et passé par l'OM, le RC Lens, l'OGC Nice et le LOSC dans l'Hexagone s'est entretenu avec l'entraîneur des Verts et est d'accord pour rejoindre l'ASSE. Le retour de Loïc Rémy en Ligue 1 se précise un peu plus, au grand désarroi des Lyonnais.