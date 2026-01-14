Le Havre : c’est fait pour Sofiane Boufal

Si Romain Faivre a décidé de faire faux bond au Havre, le club normand va bel et bien accueillir Sofiane Boufal. Le Marocain de 32 ans, passé par Angers et Lille et libre de tout contrat, va faire son grand retour en Ligue 1.

Nous sommes en effet en mesure de vous confirmer l’information de Paris-Normandie selon laquelle l’affaire est réglée. Il ne manque plus que l’officialisation, mais Boufal a signé son contrat jusqu’à la fin de la saison.