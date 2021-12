PSG (F) : Kheira Hamraoui et Aminata Diallo reprennent l'entraînement collectif

En conférence de presse avant d'affronter les Ukrainiennes de Zhytlobud-1 Kharkiv dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions, l'entraîneur de la section féminine du Paris Saint-Germain Didier Ollé-Nicole a annoncé le retour des deux milieux de terrain Kheira Hamraoui et Aminata Diallo à l'entraînement collectif, plus d'un mois après l'agression de l'ancienne du FC Barcelone dans la voiture de sa coéquipière, mais les revoir sur les terrains devrait prendre un peu plus de temps.

La suite après cette publicité

«Le club a pris la décision ce week-end de les réintégrer au groupe, a déclaré le technicien parisien mardi matin, avant de poursuivre. Je considère qu'elles ont été blessées depuis un mois, il faut laisser du temps au temps pour revenir physiquement et psychologiquement. Dans l'immédiat, c'est un retour de ces deux filles dans le groupe, il faut se réhabituer les unes et les autres à vivre ensemble.»