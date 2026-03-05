Lens : Pierre Sage rêve du titre en Coupe de France

Défiant l’Olympique Lyonnais ce soir pour le compte des quarts de finale de la Coupe de France, le Racing Club de Lens fait partie des prétendants à la victoire finale au même titre que Strasbourg, Nice et Toulouse qui sont déjà qualifiés. Présent sur le plateau de Stade 2 La Quotidienne sur France 3, le technicien artésien Pierre Sage s’est exprimé sur la possibilité de gagner la compétition.

Nous sommes dans une saison célébrant les 120 ans du club. On aimerait bien amener ce cadeau à tous les historiques du club et ceux qui ont permis qu’on soit là aujourd’hui. La direction met beaucoup de coeur à nous rappeler que la Coupe de France est importante, nos supporters vu l’avancée dans cette compétition ont aussi tendance à nous le rappeler. En début de saison, on se disait que si on faisait 8e on serait contents, 6e très très contents. Aujourd’hui, on est deuxième, mais on est aussi encore en lice en Coupe de France, mais ces deux choses-là ne sont que des parcours et il faudra confirmer, a-t-il déclaré.