Sylvain Ripoll se rapproche de l’EA Guingamp

Après le départ de Stéphane Dumont, l’EA Guingamp s’active pour trouver un nouvel entraîneur et les dirigeants semblent déjà toucher au but. Comme indiqué par Ouest-France et confirmé par L’Équipe, Sylvain Ripoll devrait être le coach de l’EAG la saison prochaine.

Neuvième du dernier exercice de Ligue 2, Guingamp n’a plus que quelques détails à régler avec l’ancien sélectionneur des Espoirs mais les négociations sont considérées comme très avancées.