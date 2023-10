Liga : l’Atlético de Madrid enchaîne dans la douleur face à la Real Sociedad

L’Atlético de Madrid est en pleine bourre ! Quelques jours après s’être imposé au forceps face au Feyenoord Rotterdam en Ligue des champions (3-2), le club madrilène croisait le fer avec la Real Sociedad ce dimanche, dans le cadre de la 9e journée de Liga. En cas de succès, les Colchoneros pouvaient intégrer le top 4 et reléguer leurs adversaires à 4 unités. D’entrée, les Basques inquiétaient les Madrilènes mais Ander Barrenetxea voyait son but être refusé pour une position de hors-jeu (1e). Finalement, c’est l’Atlético de Madrid qui ouvrait les hostilités par l’intermédiaire de son milieu de terrain brésilien Samuel Lino, d’une frappe limpide à l’entrée de la surface (1-0, 22e).

Devant au score, les hommes de Diego Simeone maintenaient la pression dans le camp adverse et passaient tout près de doubler la mise. Or, Rodrigo De Paul (43e) puis Axel Witsel (46e) manquaient de réussite en touchant les montants d’Axel Remiro. Par la suite, la Real Sociedad refroidissait le Civitas Metropolitano grâce à son numéro 10, Mikel Oyarzabal. Excentré côté droit, l’Espagnol était trouvé par Carlos Fernandez et ajustait Jan Oblak pour égaliser (1-1, 73e). En fin de partie, Antoine Griezmann sortait de sa boîte pour sceller définitivement la victoire des Colchoneros sur penalty (2-1, 89e). Conséquence, l’Atlético de Madrid réalise la bonne opération en s’imposant face à un concurrent direct à l’Europe et enchaîne avec une quatrième victoire de rang en championnat à l’inverse de la Real Sociedad qui loupe le coche.