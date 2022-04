Luis Suarez cartonne le Barça

La suite après cette publicité

Des Luis Suarez dans le football, il y a en a quelques-uns. Il ne s'agit ici pas du pistolero uruguayen de l'Atlético et ancien du Barça, ni de l'attaquant colombien de Grenade mais bien du Ballon d'Or 1960, qui a surtout fait le bonheur des Blaugranas (1954-1961) et de l'Inter (1961-1970). Même âgé de 85 ans, il conserve la langue bien pendue. Après le nul des Catalans hier face à l'Eintracht Francfort en quart de finale aller de Ligue Europa (1-1), celui qui fut également international espagnol a critiqué la façon de jouer des troupes de Xavi dans les colonnes de AS. D'après lui, le Barça aurait pu prendre une volée.

«Heureusement que Francfort est une équipe moyenne car ils auraient pu nous en mettre trois ou quatre. Le Barça a fait un match inexplicable et rien n’a fonctionné. Je ne vois personne réagir lors de ce match triste. En plus de ne pas courir, cela ne joue pas et c’est très grave», prévient Suarez qui n'a pas épargné les éléments les plus inexpérimentés. «Il me semble que les jeunes du Barça ne prennent pas les commandes. Ils doivent prendre plus d'initiatives.» Il a fini par glisser un petit tacle à Ousmane Dembélé, entré en jeu à une demi-heure de la fin. «Dembélé fait du Dembélé… qui ne sait pas ce qu'il fait.» Tout le monde en prend pour son grade.