Arsenal ne veut plus de Nicolas Pépé

Nicolas Pépé (26 ans) vit sans doute ses dernières semaines du côté d'Arsenal. Remplaçant depuis la prise de fonction de Mikel Arteta, l'international ivoirien voit son horizon s'obscurcir semaine après semaine, lui qui n'a connu que 630 minutes de temps de jeu en Premier League cette saison, soit 17 rencontres pour un petit but. Sa dernière titularisation en championnat remonte même au 18 octobre dernier. Un temps de jeu famélique dont il avait lui-même expliqué les raisons le mois dernier.

« C’est frustrant de ne pas jouer. Aucun joueur n'aime ne pas jouer, mais je dois respecter la décision de l'entraîneur. Quand une équipe gagne, il est difficile pour un entraîneur de faire des changements. Mikel me l'a expliqué et je sais que je dois travailler dur à l'entraînement pour avoir plus de temps de jeu. L'entraîneur sait ce que je pense et à quel point je travaille dur. C'est aussi une question de communication. Parfois, il n'est pas facile de communiquer avec la barrière de la langue », regrettait-il.

Arsenal va recruter au poste de Pépé

Un aveu que l'on peut traduire par une volonté de s'en aller. Il l'avait d'ailleurs admis à demi-mot lors de ce même entretien. «Je suis concentré sur nos performances jusqu'à la fin de la saison et sur l'objectif du club qui est d'accéder à la Ligue des Champions. Ensuite, nous verrons ce qui se passe.» Avec un salaire de 7,8 M€ par saison et un contrat courant jusqu'en 2024, la suite semble assez évidente. Elle devrait s'écrire loin des Gunners.

L'ancien Lillois va se mettre autour d'une table avec sa direction pour parler de l'avenir. D'après les informations du London Evening Standard, le club anglais devrait expliquer à celui qui avait été acheté 80 M€, il y a bientôt trois ans, que deux joueurs à son poste seraient recrutés cet été. Un message qu'il faut comprendre comme une invitation au départ et qui devrait finir de convaincre Pépé que son temps à Arsenal est désormais derrière lui.