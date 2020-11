LdC, Olympiacos : Mathieu Valbuena devrait être absent au Vélodrome

Il vivait, il y a tout juste un mois, une soirée particulière sur la pelouse du stade Georgios Karaiskakis. Joueur de l'OM pendant 8 longues années, c'est sous les couleurs rouge et blanche de l'Olympiacos, positionné en tant que numéro 10, qu'il organisait le jeu de l'équipe grecque à l'occasion du retour délicat des Marseillais en Ligue des champions. Mathieu Valbuena, 36 ans au compteur, ne faisait pas de sentiments et trouvait la solution en distillant un centre parfait sur Hassan pour le but de la victoire (1-0). Véritable poison ce soir-là, Mathieu Valbuena ne devrait pas venir hanter les abords du Vélodrome dans deux semaines.

Alors que la match retour se profile, l'ancien attaquant du Dinamo Moscou, de l'OL et de Fenerbahçe, devrait déclarer forfait. Dans un message posté sur Twitter, le natif de Bruges a annoncé être blessé, précisant qu'il manquerait les prochaines semaines de compétition. Un coup dur pour l'écurie grecque, qui lutte actuellement pour la 3e place du groupe C. «Malheureusement, je me suis blessé à l'entraînement et je vais rater les prochaines semaines. Je reste à 100% derrière l'équipe comme d'habitude !» a-t-il écrit. La rencontre OM-Olympiacos, comptant pour la 5e journée de la phase de poules, est programmée le mardi 1er décembre, au stade Vélodrome.