Serie A : le Genoa étrille Cagliari

Pour cet avant-dernier match de la 20e journée de Serie A, un duel de mal classés nous était proposé. Dix-septième du classement, le Genoa accueillait Cagliari, 15e avec trois points d’avance. Il Grifone souhaitait donc s’éloigner de la zone de relégation en s’imposant à domicile.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 15 Genoa 19 20 -7 4 7 9 22 29 16 Cagliari 19 20 -9 4 7 9 21 30

Une mission réussie avec la manière. Le Genoa s’est en effet imposé largement sur le score de 3-0. Colombo, Frendrup et Ostigard ont été les buteurs génois. Au classement, l’ancienne équipe de Patrick Vieira chipe la 15e place à Cagliari.