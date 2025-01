OM : Enzo Sternal transféré à Anderlecht

Premier départ du côté de l’OM en ce mercato hivernal. Comme nous vous l’annoncions, c’est le jeune Enzo Sternal qui quitte la Canebière pour s’engager du côté d’Anderlecht.Le joueur de 17 ans souhaitait davantage de temps de jeu. Une faveur que les Phocéens n’étaient pas encore prêts à lui offrir. «Arrivé en 2022 à l’Olympique de Marseille en provenance de Nancy, Enzo Sternal prend la direction de la Belgique. L’attaquant de 17 ans est transféré au RSC Anderlecht», précise l’OM dans son communiqué.

L’international espoirs français (2 sélections) va découvrir une nouvelle aventure avec le club belge. Comme dévoilé par nos soins, les pensionnaires du Vélodrome garderont tout de même un certain pouvoir sur le joueur, puisque les Marseillais ont négocié une priorité de rachat, ainsi qu’un joli pourcentage à la revente. Enzo Sternal a signé jusqu’en 2027 chez les Mauve et Blanc et portera le numéro 28.