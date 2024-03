Man City : le coup de pression de Guardiola à Erling Haaland

Durant cette trêve internationale, Erling Haaland (23 ans) a rejoint la Norvège. Il s’est d’ailleurs présenté en conférence de presse ce jeudi. L’occasion d’évoquer la gestion de la fatigue, de sa santé et de son physique lors d’une saison très éprouvante. «Un joueur peut tolérer plus d’efforts que d’autres. Certains tolèrent moins. Le problème n’est pas de jouer des matches, mais que la qualité diminue. On ne peut pas s’attendre à ce qu’il coure pareil durant 70 matchs (…) La qualité diminue. S’il y a beaucoup de matches… que dois-je faire ? Je dois juste suivre le rythme des matches.»

L’objectif est d’éviter les blessures. D’ailleurs, Manchester City le surveille de près pour éviter qu’il soit victime du fameux virus FIFA. «La seule chose que Pep m’a dite, c’est : "si tu n’es pas en bonne santé à ton retour, je vais m’en prendre à toi», a avoué le numéro 9 des Skyblues. Haaland sait à quoi s’en tenir.