PFC : le drôle de lapsus de Stéphane Gilli sur le PSG

Présent en conférence de presse après le nul arraché par le Paris FC face à l’OM (2-2), Stéphane Gilli était fier de la prestation de ses joueurs. Auteur de son 100e match sur le banc francilien, le technicien de 51 ans a également offert une séquence amusante aux journalistes présents sur place.

Interrogé sur son parcours au PFC, Gilli confiait sa fierté avant de commettre un drôle de lapsus en déclarant que cela représentait beaucoup pour lui ces 100 matches «passés sur le banc du PSG»… Avant de se reprendre, d’expliquer sa maladresse et de lancer d’un air rieur : «celle-ci elle risque de tourner partout».