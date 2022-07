PSG : la sortie forte de Christophe Galtier sur ses stars

La suite après cette publicité

Une première officielle qui a de quoi laisser rêveur les supporters parisiens. Ce dimanche, à Tel-Aviv, le Paris SG a largement dominé le FC Nantes (4-0) pour s'adjuger le 11ème Trophée des Champions de son histoire. Pour la première sortie sous l'ère Christophe Galtier, les joueurs parisiens ont rendu une copie plus qu'encourageante contre les Canaris. Mais la connexion du duo Neymar-Messi a assurément impressionné en Israël. Élu homme du match par notre rédaction, l'international auriverde a semblé très en jambes (2 buts), tout comme son ancien coéquipier au Barça et ami Leo Messi (1 but), lui aussi en grande forme.

Les deux stars du PSG ont plus que tenu leur rang et porté le club de la capitale en l'absence de Kylian Mbappé, l'autre superstar, suspendu pour cette rencontre. Neymar Jr et la Pulga se sont aussi distingués par leur langage corporel plus que positif sur le pré et une implication défensive presque surprenante pour certains. Un aspect loin d'être anodin qui n'a échappé à personne, à commencer par le nouveau coach du PSG lui-même. « On a fait un match très sérieux, on s'attendait à un match difficile. Le fait que les joueurs l'ont abordé avec beaucoup d'envie, de détermination, de sérieux, a aidé », a dans un premier temps souligné l'ancien entraîneur de l'OGC Nice au micro de Prime Video.

Galtier se réjouit de l'état d'esprit de ses stars

« On a été assez cohérents dans nos sorties de balle, dans la manière d'attaquer. Et cohérent dans la manière de défendre. J'ai vu des joueurs faire beaucoup d'efforts de replacement et ça, c'est très important à mes yeux. C'est une belle victoire, c'était bien de ramener le trophée à Paris », a-t-il ensuite expliqué. Et Galtier, relancé sur ses stars, de poursuivre. « Je crois simplement qu'ils ont été très chahutés la saison dernière alors qu'ils ont été champions. Je les ai beaucoup observés, j'échange de manière informelle avec eux. Il doit y avoir une dynamique de groupe, d'équipe. Pour l'instant, sur ce que nous avons fait, les choses se son bien déroulées. Il faut les laisser s'exprimer, ils ont énormément de talent. Il faut toujours insister sur le replacement pour éviter que cette équipe soit coupée en deux. Il y a une ou deux choses à améliorer mais je suis satisfait de la préparation, de la victoire et du trophée, et surtout satisfait de l'état d'esprit. Ces joueurs n'ont manqué aucune séance d'entraînement, et ça c'est bien. »

Toujours en évoquant le comportement des deux anciens cadres du FC Barcelone, Christophe Galtier a tenu à relativiser sur leur statut au quotidien. «On parle de stars, mais ce sont avant tout des joueurs qui veulent gagner des titres, trophées. Il faut les accompagner. Mais évidemment qu'avec ces joueurs de classe mondiale, les choses sont rendues beaucoup plus simples.» La performance du Brésilien et de l'Argentin ont en tout cas de quoi donner entière satisfaction au Marseillais. Sans oublier KM7, qui, avec « ses stats, ses qualités, sera un atout majeur » du secteur offensif parisien, tout en restant « très important dans ce nouveau projet du PSG », comme a tenu à le rappeler Galtier. La redoutable et tant attendue MNM est peut-être enfin née.