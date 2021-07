Parme : Gianluigi Buffon veut encore jouer quatre ou cinq ans

20 ans après son départ pour la Juventus, Gianluigi Buffon est retourné à Parme, avec qui il a remporté l’ancienne Coupe de l’UEFA en 1999. Libre de tout contrat, il s’est engagé jusqu’en 2023 avec son club formateur, mais même à 43 ans, il a la certitude de pouvoir être compétitif encore quatre ou cinq ans. « A mon âge, je n'ai pas le doute d'être un gardien performant ou non. J'ai la certitude de pouvoir bien faire pendant les quatre ou cinq prochaines années parce que je me sens bien et que j'ai acquis une expérience qui ne me fait pas douter de mes performances », a-t-il déclaré à Sky Italia.

Pour l’ancien gardien du PSG, « vous pouvez avoir des doutes lorsque vous n'avez pas la bonne motivation ou lorsque vous ne faites pas le choix qui réchauffe votre cœur et votre âme comme il se doit. Dans ce cas, à un certain âge, vous risquez de faire une mauvaise impression. » En tout cas, Gianluigi Buffon est déjà très bien intégré au sein du vestiaire parmesan : « je ressens une bonne atmosphère d'amitié et de positivité, alors j'espère que tout cela peut être le précurseur d'une grande saison. »