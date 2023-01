Stade Rennais : la colère monstre de Bruno Genesio

Elle semble loin la très belle série du Stade Rennais. Battu à Reims le 29 décembre dernier, à l’occasion de la reprise de la Ligue 1, le club breton voyait une suite de 17 matchs consécutifs sans défaite prendre fin brutalement. Hier à Lorient, à l’occasion de la 20e journée, les hommes de Bruno Genesio se sont même inclinés pour la troisième de suite à l’extérieur (2-1). Une nouvelle défaite plutôt logique tant ils ont été dominés en première période. La réduction de l’écart de Tait à l’abord du dernier quart d’heure n’aura pas suffi.

La défense bretonne prend l’eau en ce moment, malgré des prestations encourageantes par ailleurs, comme ces succès au Roazhon Park face à Nice et au PSG. Rennes a encaissé au moins un but sur ses 21 derniers déplacements. Une statistique indigne d’une équipe qui vise à minima le top 5, voire la Ligue des Champions en fin de saison. 5e actuellement, le club a déjà 5 points de retard sur l’OM, 3e, qui a un match en moins avant de recevoir l’OM ce soir au Vélodrome.

De quoi obliger Bruno Genesio à pousser un gros coup de gueule. «C’est la troisième défaite qui ressemble étrangement aux deux autres, à Reims (3-1) et à Clermont (2-1). C’est aussi catastrophique, avec les mêmes manques. Celui qui choisit le système et les joueurs c’est moi, donc le premier responsable c’est moi. Mais je vais faire en sorte que ça change. Quand on a des ambitions comme celles de notre club, on ne peut pas se permettre de jouer seulement 45 minutes» fustigeant l’attitude de ses joueurs au passage.

«Au niveau de l’engagement, entre la première et la deuxième période, c’est le jour et la nuit. On a débuté le match comme des touristes ! Le système peut être une explication, ce n’est pas une excuse. Avec ce système, il y a 15 jours, on a battu Paris. Dans le foot, il y a des fondamentaux à respecter. Quand vous ne récupérez aucun ballon, que vous perdez tous les duels, quel que soit le système ça ne peut pas marcher.» Rennes a besoin de remettre les choses à plat, lui qui voit Lorient revenir dans son rétroviseur.