Ligue des Champions 2024/2025 : ce qu’il faut attendre des barrages

C’est le moment. Après un été chargé où les tours préliminaires se sont succédé, on va bientôt connaître l’identité des 36 équipes qui disputeront la Ligue des Champions 2024/2025. Nouvelle formule oblige, quatre places ont été ajoutées, une pour le cinquième meilleur championnat au classement UEFA, à savoir la France, deux pour les deux nations qui ont eu le meilleur bilan sur la saison écoulée (Allemagne et Italie) et une dernière pour les équipes se qualifiant par les tours préliminaires de la voie des Champions. Pour le moment on a donc 29 qualifiés, à savoir quatre Anglais (Manchester City, Arsenal, Liverpool et Aston Villa), quatre Espagnols (Real Madrid, FC Barcelone, Girona et Atlético de Madrid), cinq Allemands (Bayer Leverkusen, Stuttgart, Bayern Munich, RB Leipzig et Borussia Dortmund) cinq Italiens (Inter Milan, AC Milan, Juventus, Atalanta, Bologne), trois Français (Paris Saint-Germain, AS Monaco et Brest), deux Néerlandais (PSV Eindhoven et Feyenoord), deux Portugais (Sporting CP et Benfica), un Belge (FC Bruges), un Écossais (Celtic Glasgow), un Autrichien (Sturm Graz) et un Ukrainien (Shakhtar Donetsk).

À ces équipes déjà qualifiées, se rajouteront donc sept nouvelles équipes, cinq issues de la voie des champions (qui réunit les équipes qui ont remporté leur championnat) et deux via la voie de la Ligue (qui réunit des équipes n’ayant pas été championnes). Et justement ces rencontres vont avoir lieu entre le mardi 20 août et le mercredi 28 août prochain. De quoi nous tenir en haleine avant le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions 2024/2025 qui aura lieu le jeudi 29 août à 18h du côté de Monaco. Première affiche dans la voie des Champions, la rencontre entre le Dinamo Zagreb et le FK Qarabag s’annonce indécise. Du côté des Croates, l’expérience sera un atout précieux. Qualifié quatre fois sur les neuf dernières éditions, le Dinamo Zagreb tentera d’oublier l’échec de la saison passée au troisième tour de qualification contre l’AEK Athènes (4-3 au cumulé). Pour les Azerbaïdjanais, l’habitude est également présente, mais ils n’ont réussi qu’à atteindre une seule fois la phase de poules de la Ligue des Champions lors de la saison 2017/2018 pour huit échecs lors des tours préliminaires. Cependant, Qarabag avait séduit l’an passé en mettant en difficulté le Bayer Leverusen en huitième de finale de Ligue Europa (défaite 5-4 au cumulé).

Lille face à un habitué

Ensuite, on a le droit à un duel entre les Norvégiens de Bodo/Glimt et les Serbes de l’Étoile Rouge de Belgrade. Puissance émergente en Norvège, Bodo/Glimt, progresse depuis quelques années et avait échoué à ce stade lors de la saison 2022/2023 contre le Dinamo Zagreb (4-2 après prolongations). Voulant atteindre la phase de poules pour la première fois de son histoire, la horde jaune, défiera une équipe de l’Étoile Rouge de Belgrade rompue à ces joutes. Sur les sept dernières éditions, les Serbes ont atteint à trois reprises la phase de poules à l’image de la saison dernière. Belle surprise de la dernière édition qui avait failli atteindre les huitièmes de finale, Galatasaray croisera le fer avec les Young Boys de Berne. Les Turcs qui rentrent à ce stade de la compétition comme les Suisses sont des habitués de la phase de poules comme leurs homologues. Galatasaray a atteint trois fois la phase de poules sur les cinq dernières éditions contre trois fois sur les six dernières éditions pour les Young Boys de Berne.

Souvent européen, Malmö a bataillé pour atteindre les barrages en se qualifiant dans la douleur contre les Féringiens du KI Klaksvik (6-4) et le PAOK Salonique (6-5 ap). Pour le Sparta Prague aussi cela n’a pas été simple contre les Roumains du FCSB (4-3 au cumulé). Les Suédois ont atteint la phase de poules lors de la saison 2021/2022 quand le Sparta Prague patiente depuis la saison 2005/2006. Enfin, la dernière confrontation de la voie des Champions oppose Midtjylland et le Slovan Bratislava, deux formations peu habituées et qui ont l’occasion de frapper un grand coup. Champion du Danemark, Midtjylland a atteint ce stade uniquement lors de la saison 2020/2021. Pour le Slovan Bratislava, il faut remonter à la saison 2014/2015 pour les retrouver en barrages et ils n’ont jamais atteint la phase de poules de la Ligue des Champions.

Pour ce qui est de la voie de la Ligue, deux places sont attribuées. Tout d’abord, le Dynamo Kiev et le RB Salzbourg qui n’ont pas été champions de leur pays vont se déchirer pour un ticket. Les Ukrainiens ont écrasé le Partizan Belgrade (9-2) avant de dompter les Glasgow Rangers (3-1). Salzbourg s’est de son côté fait peur contre Twente (5-4). Kiev a disputé deux des quatre dernières phases de poules de Ligue des Champions quand Salzbourg reste sur cinq qualifications de suite à ce stade de la compétition. Enfin, Lille tentera d’être la quatrième équipe française à se qualifier en phase de poules. Après avoir écarté Fenerbahçe (3-2 après prolongations), les Dogues vont affronter le Slavia Prague qui a facilement écarté l’Union Saint-Gilloise (4-1). Si Lille a une belle histoire européenne et atteint deux fois sur les cinq dernières éditions la phase de poules, les Tchèques ne sont pas en reste. Le Slavia Prague l’a atteint lors de la saison 2019/2020 et reste un régulier des derniers tours de Ligue Europa (trois fois extraits des poules sur les quatre dernières saisons). La mission ne sera pas évidente pour Lille qui vise l’un de ces sept tickets disponibles.

Le calendrier des barrages de la Ligue des Champions

Voie des Champions :

Dinamo Zagreb (Croatie) - FK Qarabag (Azerbaïdjan) : mardi 20 août (21h) / mercredi 28 août (18h45)

Bodo/Glimt (Norvège) - Etoile Rouge de Belgrade (Serbie) : mardi 20 août (21h) / mercredi 28 août (21h)

Young Boys de Berne (Suisse) - Galatasaray (Turquie) : mercredi 21 août (21h) / mardi 27 août (21h)

Malmö (Suède) - Sparta Prague (Tchéquie) : mercredi 21 août (21h) / mardi 27 août (21h)

Midtjylland (Danemark) - Slovan Bratislava (Slovaquie) : mercredi 21 août (21h) / mercredi 28 août (21h)

Voie de la Ligue :