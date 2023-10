João Félix déjà récompensé par le Barça !

La suite après cette publicité

En grande difficulté du côté de l’Atlético de Madrid au sortir d’un prêt non concluant à Chelsea, Joao Felix a rejoint le FC Barcelone à la fin du mercato estival dans le but de relancer une carrière en perte de vitesse. Prêté par les Colchoneros, l’attaquant portugais répond présent. Titularisé à 7 reprises en 8 rencontres avec les Blaugranas, l’international lusitanien a planté 3 buts et délivré 2 passes décisives toutes compétitions confondues.

Alors qu’il s’apprête à disputer les éliminatoires de l’Euro 2024 avec le Portugal (contre la Slovaquie et la Bosnie-Herzégovine), le champion d’Espagne en titre a décidé de récompenser son joueur pour son début de saison convaincant. Selon Catalunya Radio, le FC Barcelone a multiplié par dix les émoluments du natif de Viseu. Le Portugais, qui avait accepté de réduire drastiquement son salaire pour déménager à Barcelone, touchera au total 4 millions d’euros par an au lieu de 400 000 euros. À noter que cette augmentation salariale, anticipée par la Liga, n’affecte pas le fair-play financier.