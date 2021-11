Ligue 1 : l'OM retrouve le sourire et s'offre l'ESTAC

En clôture de la quinzième journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille recevait l'ESTAC à huis clos à l'Orange Vélodrome. Battu en Ligue Europa jeudi par Galatasaray (4-2), l'OM voulait se rassurer devant son public pour reprendre sa marche en avant en championnat. Surpris par Saint-Etienne le week-end dernier (0-1), l'ESTAC espérait bien ramener quelque chose de son déplacement à Marseille. Pour cette affiche de 20h45, Jorge Sampaoli alignait un 3-4-2-1 avec le seul Milik en attaque. Laurent Batlles optait pour un 3-4-3 avec le trio Baldé, Touzghar, Rodrigues en pointe. Les Olympiens tentaient de mettre la pression devant les buts troyens mais manquaient clairement d'imagination dans la zone de vérité. Au contraire, les hommes de Batlles se procuraient la première occasion franche du match.

Gerson Rodrigues décalait Giulian Biancone qui décochait une lourde frappe repoussée par Lopez (30e). Au retour des vestiaires, l'OM manquait de peu l'ouverture du score. Payet lançait en profondeur Milik qui perdait son duel face à Gallon (62e). Dix minutes plus tard, Payet sur la droite débordait et centrait pour Milik dont la tête piquée était repoussée en corner par Gallon (72e). Deux minutes plus tard, les hommes de Sampaoli ouvraient le score. Payet encore à la baguette lançait dans le dos de la défense Lirola qui ajustait de près Gallon (1-0, 74e). Avec cette septième victoire de la saison, l'OM se hissait à la quatrième place et revenait à hauteur de l'OGC Nice. De son côté, l'ESTAC glissait au dix-septième rang.

