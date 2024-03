Real Madrid : Ronaldo compare Jude Bellingham à Zidane

Légende du Real Madrid, Ronaldo continue de suivre de près son ancien club. Interrogé par le Daily Mail, le Brésilien a évoqué la nouvelle génération. «J’aime la façon dont Jude Bellingham joue. La façon dont il joue à Madrid, marquant des buts dans presque tous les matches, j’aime le regarder jouer. Il avance tout le temps. Je regardais certains matches au stade Bernabeu et je cherchais Bellingham. Il m’a beaucoup surpris par sa qualité. À la vitesse à laquelle il court dans la surface, on voit qu’il veut marquer des buts tout le temps. Il me rappelle un peu Zinedine Zidane avec sa qualité.»

Une comparaison qui fera certainement plaisir à l’Anglais, grand fan de Zizou. Depuis son arrivée dans la capitale espagnole, l’ancien joueur du BVB a marqué 20 buts et délivré 8 passes décisives en 29 rencontres toutes compétitions confondues. Bellingham a déjà su conquérir le cœur des supporters, dont celui de R9.