Vidéo : Mateo Messi a-t-il vraiment inscrit un sublime retourné avec l’Inter Miami ?

Ces dernières heures, une vidéo affole internet. Publiée d’abord par le compte de l’Inter Miami, mais surtout par le média A24, et depuis repris par plusieurs médias, on y voit un jeune joueur marquer un magnifique but. Le média argentin A24 titre : «le but de Mateo Messi dans les catégories de jeunes de l’Inter Miami. Le fils de Leo a marqué un superbe but sur un coup de ciseau retourné et le club l’a partagé sur les réseaux sociaux. Après le but, Mateo a couru pour célébrer avec ses coéquipiers et a célébré en criant "Allons-y".» De quoi rapidement enflammer les fans de Lionel Messi sur les réseaux qui se sont empressés de relayer cette information.

Problème, si Mateo Messi évolue bien avec les U8 de l’Inter Miami, il n’est pas du tout le jeune sur la vidéo en question. En plus de ne pas avoir le même numéro que Mateo Messi, le jeune joueur sur la vidéo est bien plus grand que l’ainé de LM10 qui a connu ses débuts dans son équipe en septembre. Après quelques recherches, il est facile de retrouver le nom du vrai buteur. Il se nomme Roger Jr (11 ans). Qu’importe, l’information, non vérifiée, a déjà fait le tour de la planète foot et attribue donc ce joli but à Mateo Messi…