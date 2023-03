PSG : Galtier a eu une explication avec Marco Verratti

La suite après cette publicité

Ce vendredi, Christophe Galtier avait rendez-vous avec la presse. Le technicien français était attendu pour s’expliquer après l’élimination du PSG en Champions League. Le coach du PSG a ainsi répondu aux diverses questions, notamment une sur Marco Verratti, qui a perdu le ballon sur le premier but allemand.

«Verratti ? J’incrimine pas Marco, on en a parlé ce matin tous les deux. Il se retrouve enfermé dans un gros pressing au milieu de 4 joueurs. Peut-être qu’il y a autre chose à faire à ce moment-là. C’est un joueur qui touche le plus grand nombre de ballons, il a ce style de jeu, c’est comme ça. Il y a un bon pressing du Bayern, comme nous l’avons fait de notre part et ça nous a pas souri. Il fait partie de ces joueurs qui ont beaucoup de vécu et qui arrivent à passer d’une grande déception à une grande motivation pour aller chercher ce titre.»

