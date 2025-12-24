Brighton : la sensation Carlos Baleba regarde la Ligue 1

En 18 mois et depuis son transfert du LOSC vers Brighton (27 M€), Carlos Baleba s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain de Premier League. Actuellement à la CAN avec le Cameroun, le joueur de 21 ans affole déjà les plus grands clubs anglais. Les deux Manchester sont notamment sur ses traces. On parle d’un futur transfert dépassant largement les 100 M€, prix de Premier League oblige. Lui ne manque pas d’ambition pour la suite de sa carrière.

« Je regarde beaucoup les meilleurs. J’observe les positionnements, les déplacements, confie-t-il à Sky Sports. Mon ambition est de devenir le meilleur milieu de terrain du monde. Je veux simplement travailler dur, prendre des conseils, apprendre des autres milieux de terrain. Pas seulement en Premier League, car j’ai beaucoup appris ici. Je regarde Rodri et d’autres, mais j’essaie de tirer des leçons d’autres championnats comme la Ligue 1, Vitinha ou Joao Neves. En Liga, Xavi, Iniesta, Busquets. J’essaie d’apprendre chaque jour. J’apprends. Je les regarde sur YouTube.»